فن ومشاهير

تراند اليوم : نجوم السينما ممنوعين من دخول الساحل و لبس البكيني – إتفرج

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فارس طارق 0 تبليغ

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اعتاد النجوم في السنوات الماضية علي قضاء إجازة عيد الفطر في المنتجعات السياحية بالجونة و الساحل الشمالي و مرسي علم من أجل الراحل و استعادة الهمة بعد موسم رمضاني شاق في عصر الكورونا .

لكن تغير كل هذا حلال الموسم الحالي خصوصا مع وجود فيروس في الاجواء و اتباع التدابير الصحية من اجل مكافحه انتشار الفيروس ؛ فقرر نجوم السينما و الدراما استكمال موسم العمل من خلال وجودهم كضيوف في البرامج الفضائية في العيد .

وادي انتشار فيروس كورونا الي جلوس النجوم في منزلها و الاكتفاء بالظهور في البرامج و الحفلات الاون لاين .

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نجوم السينما ممنوعين من دخول الساحل و لبس البكيني - إتفرج

نجوم السينما ممنوعين من دخول الساحل و لبس البكيني - إتفرج

نجوم السينما ممنوعين من دخول الساحل و لبس البكيني - إتفرج

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