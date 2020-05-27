تراند اليوم : كريم فهمي يثير غيره العوضي بهذة الرسالة

عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي عرض فى موسم رمضان.

وقال فى تصريحات:ياسمين عبد العزيز نجمة من أهم نجمات الوطن العربي، وإضافة كبيرة، كما أن العمل مع الفنان شريف منير ممتع، فهو استاذ وله تاريخ فني كبير وشرف لي العمل معه.

“ونحب تاني ليه” تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

يذكر أن المسلسل يضم ألمع نجوم الفن من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي.