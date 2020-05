جورج كلوني وآن هاثاواي.. 6 مشاهير كانوا على حافة الموت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "جورج كلوني.. توم هانكس.. آن هاثاواي.. ليوناردو دي كابريو.. ماركو وولبيرج" هؤلاء النجوم اعترفوا أنهم عاشوا تجربة الاقتراب من الموت في حوادث تعرضوا لها ونجوا منها، وفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

1- جورج كلوني وثمن الأوسكار





فاز النجم جورج كلوني بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "Syriana" عام 2005، ولكن ثمن هذا التكريم كان غالياً فخلال تصوير العمل وتحديداً في لقطات كان يتعرض كلوني خلالها للتعذيب تعرض النجم لإصابة خطيرة.

وأوضح كلوني أنه سقط على الأرض بقوة، وقال في مقابلة صحفية: "اعتقدت أنني تعرضة لأزمة قلبية، لم أستطع النهوض".

ونقل كلوني وقتها على الفور من المغرب حيث كان يتم التصوير إلى لوس أنجلوس، وهناك لم يتعرف الأطباء على سبب الآلام التي كان يشعر بها حتى توصل شقيق الممثلة ليزا كودرو وهو طبيب أعصاب إلى أن كلوني عاني من فقدان السائل الشوكي.

كانت الإصابة أخطر مما كان يمكن تصوره وخضع كلوني للعلاج لأسابيع كما أقر بأنه فكر في الانتحار.

2- آن هاثاواي وعطلة مميتة في هاواي





كادت آن هاثاواي أن تلقي حتفها أثناء قضاء عطلة في هاواي عام 2014، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج لكنها سقطت في المحيط وجرفها التيار ولم تستطع العودة إلى الشاطئ لكن تمكنت مجموعة من راكبي الأمواج من إنقاذها.

3- ليوناردو دي كابريو واجه الموت 3 مرات





اقترب النجم ليوناردو دي كابريو من الموت في 3 مناسبات، حتى أنه قال ذات مرة في مقابلة: "أصدقائي يرون أنني آخر شخص يمكنهم القيام بمغامرة ما معه لأنني دائماً ما أكون على وشك التعرض لكارثة".

وروى دي كابريو في مقابلة لمجلة (Wire) إنه كان يمارس رياضة الغطس في جنوب أفريقيا عندما دخل قرش أبيض القفص الذي كان نجم "تيتانيك" بداخله، موضحا أن "نصف جسم القرش كان بالداخل وكان يحاول عضي".

وفي مغامرة أخرى ولكن بالقفز بالمظلات تعرض دي كابريو لحادث مميت تحدث عنه قائلاً: "سحبنا المظلة الأولى وكانت متشابكة فقطعها المدرب الذي كنت معه، أنا لم أفكر حتى في المظلة الإضافية وكل ما فكرت فيه كان أننا نسقط وعلى وشك الموت".

وأضاف: "رغم أن المظلة الثانية كانت متشابكة أيضاً لكنها فتحت في النهاية وتمكنا من الهبوط".

وفي الجو أيضا تعرض دي كبريو لحادث ولكن هذه المرة عندما كان متجهاً إلى روسيا على متن طائرة انفجر أحد محركيها، وقال: "كنت أجلس وأشاهد الجناح عندما انفجر واشتعل بالكامل، لكن الطائرة تمكنت في النهاية من إجراء هبوط اضطراري في مطار "جون كينيدي" بنيويورك.

4- إيسلا فيشر والساحر هوديني





كادت إيسلا فيشر أن تتعرض للغرق خلال تصوير فيلم "Now you see me" الذي عرض عام 2013، حيث كان يجب أن تجسد خدعة هروب تحت الماء على طريقة الساحر هاري هوديني المشهور بقدرته على التخلص من الأصفاد والقيود، إلا أنها علقت في القيود ولم تتمكن من السباحة نحو السطح.

وعن هذه الواقعة قالت: "أعتقد الجميع أنني كنت أجيد تمثيل المشهد ولكنني في الحقيقة كنت أغرق".

وفي النهاية نجت فيشر عندما لاحظ أحد أعضاء فريق التصوير أن هناك مشكلة ما فقام بإخلاء الخزان الذي كانت بداخله لتنجو الممثلة من الموت.

5- مارك وولبيرج والكوابيس





تعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 واحدة من الحوادث الأكثر مأساوية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعدما اصطدمت الطائرات ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك كشف كثيرون أنهم كانوا سيستقلون إحدى هاتين الطائرتين وبالصدفة لم يصعدا وكان النجم مارك وولبيرج بين هؤلاء.

فكان من المقرر أن يكون وولبيرج بين ركاب رحلة رقم 11 لشركة "أمريكان جيرلاينز" التي اصطدمت بإحدى برجي مركز التجارة، ولكنه قرر تغيير خططه والذهاب لمهرجان سينمائي في مدينة تورونتو الكندية.

وأكد وولبيرج أنه تعرض لنحو 50 كابوساً رأى فيها ما كان يمكن ان يحدث إذا كان هو بين ركاب الطائرة المنكوبة.

6- توم هانكس والإصابة المميتة





أثناء توصير فيلم "Cast away" في جزيرة فيجي تعرض النجم توم هانكس لجرح في إحدى ساقيه لكن الجرح أخذ في التدهور تدريجياً، مما دفع الفريق الطبي المرافق لنقله للمستشفى.

وأقر هانكس بأنه قضى 3 أيام في المستشفى اقترب فيها من الموت بسبب هذا الجرح، إذ قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "صدق أو لا تصدق كاد (الجرح) أن يقتلني.