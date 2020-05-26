معتصم النهار نادم على التحدث باللهجة المصرية: الموضوع أخذ أبعادًا أخرى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السوري معتصم النهار إنه غير راض عن النتيجة النهائية لمسلسل "أحلى أيام 3" تأليف طلال مارديني وإخراج سيف الشيخ نجيب الذي عُرض على الشاشات التلفزيونية في رمضان 2020.

وكشف النهار في لقاء إعلامي مع الفنان سيف الدين سبيعي أنه لم يتم الاعتناء بمسلسل "أحلى أيام" بشكل جيد على الرغم من أن طاقم العمل بأكمله من ممثلين ومخرج وكاتب بذلوا أفضل طاقة لديهم من أجل هذا العمل الفني.

فيروس كورونا والحجر الصحي

وحول فيروس كورونا والإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة للوقاية منه، أوضح النهار بأنه ملتزم بالحجر المنزلي المفروض على الرغم من أنه تم تخفيف الإجراءات لكن لا يستطيع الإنسان العودة إلى حياته الطبيعية والروتينية بشكل تام حسب قوله، كما بيّن أن فيروس كورونا جعله يتعلم التعاطي مع الحياة بشكل جدّي أكثر وأن يكون حريصا وواعيا تجاه أدق التفاصيل في حياته.

من الآخر

وفيما يخص مسلسل "من الآخر" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2020 ولكنه توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، قال النهار إنه عاد إلى تصوير المسلسل منذ حوالي 15 يوماً على الرغم من أجواء القلق والارتباك المنتشرة لكن الحياة مستمرة على كل حال. مؤكداً وجود فريق مختص للوقاية ومعالجة الفيروس معهم خلال التصوير.

وأوضح النهار بأنه خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق، وأنه عندما أخذ الشهادة الثانوية كان يحب التمثيل والفن كثيراً لكنه لم يعرف ما هو المكان الذي سوف يلبي طموحه، وكانت الحقوق رغبة عائلته، لافتاً إلى أنه أثناء دراسته للحقوق لم يشعر بالانتماء لهذا المكان، ولذلك اتجه فيما بعد للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وتخرج منه.

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اللهجة المصرية

وحول مسألة تحدثه باللهجة المصرية في برنامج "اغلب السقا" مع الفنان أحمد السقا والإعلامية رزان مغربي، وهو الأمر الذي أحدث ضجة واستنكارا من قبل الجمهور السوري، أوضح النهار بأنه شعر بالندم فيما بعد لأنه تحدث باللهجة المصرية، لأن هذا الموضوع أخذ أبعادا وطنية وسياسية على حد قوله. مبيناً أنه لم يكن منتبهاً لها.

وقال إن اللهجة المصرية سلسلة وعندما يتكلم شخص باللهجة المصرية بجانبه فإنه تلقائياً يتكلم بالمصري، وصرح بأنه إجمالاً يحب اللهجة المصرية وسيتحدث بها في مسلسل "أسود فاتح" إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث يؤدي شخصية رجل مصري، إذ كان من المفروض عرض المسلسل في رمضان 2020 لكن أزمة فيروس كورونا أجلت ذلك.

وفيما يخص الـ "ستوري" التي كتبها من خلال صفحته على إنستغرام والتي عبر فيها عن غضبه من الانتقادات الكثيرة التي وجهت له، بين النهار بأنه لم يوجه هذه الرسالة إلى شخص معين لكنه عندما استيقظ صباحاً ورأى هذا الكم الهائل من الهجوم عليه استغرب من ذلك ولذلك وجه هذه الرسالة بشكل عام، معبراً عن انزعاجه من طريقة النقد والهجوم، قائلاً: "بنزعج كيف بشوف أوساط فنية بيحبو الفنان لو أخطأ وبيصححو الخطأ، مو متل عنا لما الفنان بيخطئ بيصير الهجوم مرعب".

الدراما السورية

وحول غيابه عن الدراما السورية في السنوات الأخيرة ومشاركته فقط في دراما عربية مشتركة، قال النهار إنه مثله مثل أي ممثل سوري لم يُعرض عليه في الفترة الأخيرة أعمال مميزة سورية تُلبي ما يطمح إليه، حيث عادة ما يعمل الممثل على تجربة أعمال جديدة لم يقم بها بحسب قوله، مضيفاً بأن الدراما السورية تفتقر حالياً للإنتاج والنص والإخراج الصحيح، وأنه يتمنى أن يُشارك في مسلسل بيئة شامية فهو يشتاق لهذا النوع من الأعمال كثيراً.

وحول بعض التفاصيل الأخرى اعتبر النهار أن مسلسل "أيام الدراسة" كان له الفضل الأكبر في تقديمه للجمهور، وأن نادين نسيب نجيم كممثلة أفضل من فاليري أبو شقرا، فيما قال إن طلال مارديني صديقه أكثر من يامن حجلي، وأضاف أن التجربة الأهم له في دراما البيئة الشامية كانت من خلال مسلسل "خاتون".