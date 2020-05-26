شكرا لقرائتكم خبر عن "الأداء عظمة".. أنغام تريند تزامنا مع حفلها الفنى على شاشة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى مغردو تويتر بحفل المطربة أنغام فى ثالث أيام عيد الفطر الذى يبث الأن على شاشة dmc وذلك على مسرح الصوت والضوء، وهو الحفل الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدرت أنغام قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر تزامنا مع بث الحفل الفني، وسط إشادة كبيرة بين المغردين بموقع تويتر، حيث قال أحمد وائل :" حفلة انغام احلي حصلة في العيد لحد دلوقتى"، في نفس الإطار، قالت رانيا:" حفلة العيد على dmc، عجباني اوي الفكرة دي بنحاول نحس بيها بالعيد فعلا وختامها مسك صوت أنغام واحساسها وجمال اغانيها ميتوصفوش واللهى".









وغردت سامية، قائلة:" واللهى أنا بشتغل كورال من خلف الشاشة وبغني كأني في الحفل بجد"، وقالت لبنى :"الاداء عظمة احسن واحدة تطلع لايف بلا منافس".

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يشار إلى أن النجمة أنغام تحيى حفلا غنائيا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر على شاشة dmcوذلك من مسرح الصوت والضوء وهو الحفل الذي تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدم باقة لجمهورها عدد من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدا"، وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

وكان أحيا نجم الجيل تامر حسنى، أولي حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاح كبير جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.