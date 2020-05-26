شكرا لقرائتكم خبر عن عبد النبى السيد.. عمل كومبارس 10 سنوات وتمنى أن يكون ممثلا ناطقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ظهوره القليل فى الأعمال الفنية، إلا أنه أستطاع بجملة واحدة أن يبنى علاقة مع الجمهور، تلك الجملة التى قالها فى فيلم "مبروك أبو العلمين حمودة" ومن بعدها أصبح وجهه مؤلفا لدى الكثيرين إنه الكومبارس الراحل عبد النبى السيد الشهير بـ"إيتو".

فى حلقة بعنوان "نجوم تحت الظل" مع الإعلامية بسمة وهبة قال عبد النبى السيد الشهير بإيتو: "اشتغلت 10 سنين كومبارس، عقدت النية إن أعمل زى الممثلين وأتكلم، طلبونى فى رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، كنت رايح كومبارس، قلت لنفسى أنا ليه مبقاش زى الممثلين وأتكلم ويبقى ليا جمل، ومن يومها قررت إنى أبقى ممثل".

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وعن أول جملة يقولها أمام الكاميرات بعد 10 سنوات من العمل ككومبارس، أضاف عبدالنبى السيد: "كان فى مشهد فى فيلم مبروك أبو العلمين حمودة، والأستاذ هنيدى كان عايز 5 فلاحين مأصلين، جابوا 5 من منطقة ناهيا الحتة اللى كنا بنصور فيها، وكلهم معرفوش يمثلوا، طلبت من الريجسير إبراهيم عمران أقول الجملة رفض فى البداية لكننى ألحيت بعدها قال لى محدش هيقول الجملة دى غيرك (إيتو.. دا لاعب جامد قوي).

وعن مشاركته فى فيلم الحرب العالمية التالتة، أوضح "إيتو": اتصل بى المخرج أحمد الجندى وقال لى: أنا عايزك حى أو ميت.. كان عايزنى أعمل دور غاندى، روحت للإستايلست وقلتله لبسنى لبس غاندى قبل ما يشوفنى، وشافنى المخرج قالى برافو يا أستاذ.. أنت معانا".

وتوفى الكومبارس الشهير عبد النبى السيد، أحد المسنين الذين يعملون فى الوسط الفنى منذ سنوات طويلة، وقد كانت أخر أعماله مسلسل "عمر ودياب"، من بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، والذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى.

شارك عبد النبى السيد، فى العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "الحرب العالمية الثالثة"، من بطولة أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وبيومى فؤاد، للمخرج أحمد الجندى، وجسد ضمن أحداث العمل دور" غاندى"، كما شارك عبد النبى فى فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم الكوميدى محمد هنيدى، وغيرها من الأعمال الفنية.

وقال الريجيسير إبراهيم عمران، إنه تم بالفعل تشييع الجثمان وعلم بخبر الوفاة من نجله، داعيا الله أن يرحمه، معلقا :"كان رجل طيب جدا وبسيط وبيرضى بقليله وعايز ياكل عيش بس ".