شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها على وأدم فى المنزل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة أصالة نصرى بعيد ميلاد توأمها على وأدم التاسع ضمن أجواء عائلية في المنزل، حيث نال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.





ونشرت شام الذهبى، أبنة الفنانة أصالة صورا وفيديو عبر ستورى حسابها لعيد ميلاد على وأدم، وعلقت قائلة:" 9 سنوات من السعادة .. طعمي الأول للأمومة .. علي وآدم أنتم الحياة"، فيما علقت الفنانة أصالة:"الله يحفظكم كلكم ويعطيكم أحلى أيّام ويكرمكم بالنّاس الطّيبين المُحبّين الصادقين يانور حياتي أنتوا".



شام الذهبى

على جانب آخر ، كانت الفنانة الكبيرة أصالة، أكدت من قبل أنها طوال الوقت كانت تحرص على أن تبعد عنها "الخوف والحذر"، قائلة: "للأسف أصبحا عنوان هذه المرحله الّتي نحياها"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"شيئان حرصت أنّ أبعدهما عنّي مااستطعت.. الخوف والحذر .. وللأسف أصبحا عنوان هذه المرحلة الّتي نحياها ، شو أعمل؟".









يشار أن النجمة أصالة أعربت عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام،

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وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".