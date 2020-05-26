شكرا لقرائتكم خبر عن فى انتظار غد أفضل.. سميرة سعيد فى رحلة على يخت مع أبنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها بصور تجمعها مع ابنها شادى في رحلة بحرية بالبحر الأحمر، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة :" يوم هادئ مع شادي.. في انتظار غد أفضل".



سميرة سعيد

وظهرت الديفا برفقة نجلها شادى على ظهر يخت في مدينة الجونة، بإطلالة شبابية، نالت إعجاب جمهورها.









يشار أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.





كما شاركت في أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد،

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وقالت "شاركت فى هذه الأوبريت رغم العزل الصحى لأن الفكرة كانت جميلة"، مضيفة "هاتفنى الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جداً فعجبتنى الفكرة وقررت المشاركة فيها"، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل فى طياتها إيجابية، وحسيت أنى لازم أشارك فيها لأن الأوضاع غير الطبيعية التى يشهدها العالم تحتم عليَّ أن يكون لى دور، وتابعت قائلة "الناس حسيت إنها حزينة من اللى بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل".