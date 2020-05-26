شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. عمر كمال يغنى وجوهرة ترقص: "انا عاوزك بس فى كلمتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب عمر كمال متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام من خلال أحد الاستديوهات الذى ظهر فيها أثناء غنائه مقطع من أغنية جديدة له، ظهرت خلالها الراقصة جوهرة التي دخلت ورقصت علي أنغام الأغنية، الذى علق عليها كمال بكتابة : "عمر كمال وجوهرة وشاكوش قريباً"، وذلك في إشارة إلي اقتراب طرح الكليب الذى تضمن مقطع غنائي منه : أانا عاوزك بس في كلمتين".



عمر كمال وجوهرة

وكانت كشفت الراقصة جوهرة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع المطرب الشعبى عمر كمال، حيث تشارك جوهرة أغنية لها فى "ديو" مع عمر، ونشرت جوهرة صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأوضحت فى تعليقها على الصورة الموعد الرسمى لطرح الأغنية نهاية الشهر الجارى.

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وقالت الراقصة جوهرة، فى تدوينتها، "كيف حالكم؟! .. الكليب الجديد سيصدر في 29 من مايو، آمل أن تحبوه.. وهناك قليل من المشاريع الجديدة قريبًا!.. أفتقدكم أيها الرفاق، ولكن استخدموا هذا الوقت بحكمة، فإن هذا الحجر الصحى يمثل فرصة كبيرة".

المطرب الشعبى عمر كمال، كان قد أعلن مؤخراعن مشاركة الراقصة جوهرة معه فى أغنيته المقبلة، وذلك من خلال فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، لجوهرة وهى أمام المايكروفون، تؤدى المقطع الخاص بها، وتقرأ الكلمات من ورقة، حيث ستغنى باللغة العربية، رغم عدم تحدثها بها، وعلق عمر على الفيديو قائلا "عمر وجوهرة قريبا".

يشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب كمال، على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".