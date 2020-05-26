شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: أرفض أعمالا لا تناسبنى و "نحب تانى ليه" ملىء بالقضايا الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم شريف منير لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها وفريق العمل على مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وأثار الجدل والتساؤلات حول قضية المسلسل، مشيراً إلى أن حالة التعاطف التي شهدتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، حققت الرسالة الكاملة، ولذلك نال المسلسل الإشادات والتهاني على القضية المطروحة .

وأشار منير، إلى أنه قدم الاعتذار عن بعض الأعمال التي عرضت عليه في رمضان الماضى، لشعوره أن تلك الأدوار لم تحقق له الإضافة أو الحصاد الذى يأمل فيه، خاصة أنه لم يقدم أعمالا دارمية منذ 3 سنوات على الأقل، لافتاً إلى أن دور عبد الله في مسلسل "ونحب تانى ليه" جعله يشعر أن تلك الشخصية ستؤثر في الناس، لاسيما أنها جدلية ومستهترة فضلا عن أن رسالة المسلسل قضية إنسانية واضحة وهى "هل من حق الانسان أن يعيش تجربة ثانية بعد فشله في الأولى؟، وهو ما دفعه لقبول الدور على الفور، عقب الجلسة التي عقدها مع المؤلف وبطلة المسلسل ياسمين عبد العزيز

وعن المؤلف عمرو محمود ياسين، وجه النجم شريف منير التحية والتقدير له، وأكد أن عمرو من أهم الكتاب المتواجدين على الساحة حالياً ، حيث يملك المزج بين الحقيقة والخيال وبناء الشخصيات وتعريفهم للجمهور، فضلا عن السيناريو والحوار الجيد، ولذلك أتمنى تكرارا التجربة معه.

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المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.