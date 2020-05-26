شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. بن افليك يبدو أصغر بسبب حبيبته انا دي ارماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً عن النجم بن افليك، وذلك بعدما رصدته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره مع حبيبته انا دي ارماس أثناء سيرهما معاً في شوارع مدينة كاليفورينا حيث ظهرا في غاية الجمال مثلما أكد تقرير الديلي ميل.

كما أضاف التقرير أن النجم الذى يبلغ من العمر 47 عام ظهر بجاذبية وصورة أصغر من عمره كأنه صغر سنوات، وهو ما يدل علي ما يعيشه من سعادة كبيرة السبب الرئيسي فيها محبوبته التي تصغره بحوالي 16 عام..



بن افليك وانا دي ارماس 1



بن افليك وانا دي ارماس

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وكان بن أفليك، خرج عن النص في وقت سابق وخالف تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي اثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19”٫ إلا أنه ظهر في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

وسرعان ما انتشرت الصور التي التقطت للنجم العالمي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر وسائل الاعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.

يذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد