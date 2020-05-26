شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحتفل بتخطى "يا جمالها" المليون الأول على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى النجم حمادة هلال بتخطي أحدث كليباته الغنائية "جمالها" حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال بوست نشره عبر حسابه علي موقع انستجرام، علق خلاله علي الأمر بكتابة : " الحمد الله على نجاح الغنوة وتصدرها التريند رقم 1 بعد تخطيها المليون مشاهدة في خلال يوم".



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واحتل كليب النجم حمادة هلال "يا جمالها" المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو الكليب الذي ظهرت معه فيه الفنانة الشابة منة عرفة.وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

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واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكمم بيا وأسعدكم".