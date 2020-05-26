شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية إيهاب توفيق الوطنية "100 تحية" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إيهاب توفيق، من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللي شيلها.. واللي فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".

وتوفيق قدم مؤخرًا فى شهر رمضان المنصرم، دعاء دينيا جديدا بعنوان "يارب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وسبقه كليب بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

وفى سياق آخر انتهى إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال والذى يضم 10 أغانٍ جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددًا من الأفكار، حسبما أكد بدوى لـ"الخليج 365" قبل أيام، ومن المقرر طرحه قريبًا.

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يذكر أن إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وأنا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. أنا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".