زياد برجي يحتفل بالعيد بصحبة أبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان اللبناني زياد برجي، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصحبة أبنائه "نور" و"يوسف".

ونشر "برجي" صور تجمعه بأبنائه، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "انتوا العيد، وكل عيد، انتوا الحب، السعادة، النعمة، انتوا الدني كلها".

وكان زياد برجي قد شارك في حلقة من حلقات البرنامج الترفيهي "إغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا في شهر رمضان المنصرم، والذي عرض على شاشة (إم بي سي مصر)، كما يشارك "برجي" بتلحين عدد من الأغاني في ألبوم الفنانة إليسا الجديد.