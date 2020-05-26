محمد عبدالمعطي يوجه رسالة لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص المؤلف محمد عبدالمعطي، على توجيه رسالة إلى الفنان تامر حسني.

ونشر عبد المعطي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لقاء تليفزيوني لتامر يتحدث عنه، وعلق : "أخويا وحبيبي، الفنان الكبير بفنه وأخلاقه وانسانيته، تامر حسني نجم الوطن العربي، مليون شكر على كلامك الحلو، وبإذن الله دائما ناجح ومتألق ومبدع وقريب من جمهورك الكبير أو عيلتك الكبيرة زي ما بتحب تقول".

Advertisements

وقال تامر حسني في اللقاء التليفزيوني عن عبد المعطي: "صديق عمر، وما شاء الله، كل أعماله ناجحة جدا، وأنا بحبه جدا على المستوى الشخصي، إنسان محترم ويستحق النجاح اللي هو فيه ".

يذكر أن، المؤلف محمد عبد المعطي تعاون مع تامر حسني في فيلم" الفلوس" بطولة خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد.