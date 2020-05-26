بالصور.. سميرة سعيد في رحلة بحرية بصحبة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة نجلها "شادي نابلسي" في رحلة بحرية. وعلقت: "يوم هادئ مع شادي، في انتظار غد أفضل". وظهرت "سميرة" في الصور بإطلالة شبابية، بصحبة نجلها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وكانت سميرة سعيد قد طرحت منذ فترة كليب بعنوان "واقع مجنون"، من إخراج نضال هاني، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام.

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