صبري غباشي لمصراوي: يوسف الشريف يمتلك أولتراس ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تألق الفنان الشاب أحمد صبري غباشي في دراما رمضان في مسلسل "النهاية"، ومسلسل "لعبة النسيان".

وقال غباشي عن ظهوره في أعمال رمضان: "دوري في مسلسل النهاية حظى بنسبة مشاهدة كبيرة بسبب غياب يوسف الشريف عن الدراما منذ عامين، والمسلسل ضخم وملهم ودوري به كان في حلقات تعتبر ماستر سين في العمل".

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدور كان به مشاهد هامة مع يوسف الشريف وأبطال المسلسل، موضحا أن "الشريف" متواضع وذكي ولا يترك الأستديو، وحتى المشاهد التي لا يظهر بها يقف ويشاهد، ويتعامل مع المسلسل كمشروع شامل له يُشرف عليه بالكامل.

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وتابع: "تلقيت تعليقات لطيفة على دوري في لعبة النسيان، والمسلسل كان حالة جيدة جدا، وصورت مشاهدي في رمضان وهو من الأدوار التي سعدت بها جدا".

وأوضح صبري غباشي، أن هذه الأدوار وظهوره كضيف شرف في مسلسل "ونسني" تندرج تحت بند الانتشار فأنا في مرحلة الانتشار ومازلت أنتظر فرصة لأثبت موهبتي، موضحا أن الغريب في الأمر أن موسم الكورونا هو أكثر موسم عُرض عليّ أعمال به.

وأشار إلى أنه صور حملة إعلانية لإحدى شركات المواد الغذائية، لكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيل عرض الإعلان.

أحمد صبري غباشي ممثل ومخرج وكاتب مصري، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، قام بتمثيل ما يقرب من 50 دورًا مختلفًا في المسرح والسينما والتليفزيون، وقام ببطولة فيلم الدرويش الذي تم عرضه في ركن الأفلام القصيرة في مهرجان "كان" بفرنسا.