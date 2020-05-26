هذا ما قالته زينة عن نور الشريف ومعالي زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
استعادت الفنانة زينة، ذكرياتها مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة معالي زايد.
ونشرت زينة فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "اللي مالوش ماضي، مالوش حاضر ولا مستقبل، رحم الله أمواتنا وأمواتكم، نور الشريف، معالي زايد، فنانين مصر العظام".
وقالت زينة في الفيديو: "أول مشهد اشتغلته مع الأستاذ نور الشريف، كان أصعب مشهد، عمري ما هقدر أنسى الموقف ده وإنه قد إيه كان طيب معايا، وساعدني ووقف جنبي، المشهد اللي أنا بقوله فيه، أنا عايزة أروح بلدنا يا خال.. قالي: ليه يا بنتي.. قولتله: مصر كبيرة عليا أوي، وبعيط".
يذكر أن زينة شاركت في دراما رمضان المنصرم بمسلسل" جمع سالم"، وشارك في بطولته سامح الصريطي وملك قورة ومحمد عادل وعدد من الفنانين.
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