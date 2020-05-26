هكذا احتفل حمادة هلال بتخطي "جمالها" مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان حمادة هلال، على الاحتفال بتخطي كليبه الجديد "جمالها" لمليون مشاهدة على "يوتيوب".

ونشر "حمادة" صورة من الكليب توضح عدد المشاهدات على موقع يوتيوب، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله على نجاح الغنوة وتصدرها التريند رقم ١، بعد تخطيها المليون مشاهدة في خلال يوم".

وأضاف : "بشكر شركة نجوم ريكوردز والقائمين عليها، وإن شاء الله يكون ما بينا أعمال قادمة كبيرة".

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وكان موقع يوتيوب، قد حجب كليب "جمالها"، لحمادة هلال ومنة عرفة، بعدما احتل الكليب" المركز الأول في قائمة المحتويات الرائجة "التريند"، بسبب وجود حقوق لصالح إحدى الشركات.

وطرح "حمادة" الكليب تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.