ميدو يشيد بهذا الفيلم: "أحلى الأفلام العربي الكوميدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يشيد فيها بفيلم "غبي منه فيه". وكتب: "غبي منه فيه على نايل سينما من أحلى الأفلام العربي الكوميدية اللي اتعملت". "غبي منه فيه" بطولة نيللي كريم، هاني رمزي، حسن حسني، فايق عزب، طلعت زكريا، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج رامي إمام.

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