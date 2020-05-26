محمد لطفي يوجه رسالة لهيثم زنيتا بسبب "سلطانة المعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان محمد لطفي، على توجيه رسالة إلى مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد تعاونهما في مسلسل "سلطانة المعز".

وكتب لطفي، على صورة جمعته مع زنيتا عبر حسابه على إنستجرام: "أحلى صورة مع صديقي صاحب أجمل صورة في الشاشة، المصور الذهبي هيثم زنيتا .. كم استمتعت بالعمل معاه في سلطانة المعز".

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وتزوج هيثم زنيتا مدير التصوير من الفنانة غادة عبد الرازق بعد تعاونهما مجددا بمسلسل "سلطانة المعز" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢٠.

مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، شريف إدريس، حسن حسني، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، ومن إخراج محمد بكير.