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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرصت الفنانة صفاء جلال، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة وفاء عامر، بمناسبة عيد ميلادها الـ 51.
ونشرت صفاء، صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أجمل وفاء في الدنيا، حبيبتي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويوسع رزقك يا قمر".
وغابت الفنانة وفاء عامر، عن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها "إلا أنا"، وشاركها البطولة كمال أبو رية، نادية رشاد، صبري فواز.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا هنأت صفاء جلال صديقتها وفاء عامر بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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