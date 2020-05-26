تراند اليوم : فيديو.. أمينة العلي ترد بإشارة بذيئة على شخص قال لها:"إلبسي عدل"



أحدثت الفنانة المغربية أمينة العلي، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ردها على شخص قال لها أثناء لايف عبر صفحتها على "إنستجرام" :"إلبسي عدل"، حيث ردت عليه بعمل إشارة بذيئة.

وبدت "العلي"، في حالة غضب شديدة بسبب تعليق المتابع، حيث قالت: "روح تدخل بأهلك لا تتدخل بي انا.. انا البس اللي أبغاه.. الدنيا صيف ألبس كدة، ألبس مقفل يعني، مال امك تدخل روح اتدخل بأهلك أنا جيت تدخلت بشي تلقاك لابس سروال معفن مو متغسل من شهر".

وتسبب رد الفنانة المغربية الغير لائق، في حالة غضب شديدة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين لها انتقادات حادة.