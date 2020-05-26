بث مباشر .. محمد عبده يحيي حفل أون لاين

نشرت منصة شاهد.نت الرسمية فيديو بث مباشر لحفل النجم الكبير محمد عبده الأون لاين. وتألق محمد عبده من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. أجمل أغانيه التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجم الكبير محمد عبده طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يا جرحها وهي من كلمات الأمير تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، وتوزيع وليد فايد، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا. جرحها وهي من كلمات الأمير تركي آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، وتوزيع وليد فايد، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا. شاهد من هنا

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