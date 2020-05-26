فيديو .. ماجد المهندس يطرح كليب ياللي احبك موت

طرح الفنان ماجد المهندس أحدث كليبات أغانيه، والذي يحمل اسم ياللي احبك موت، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب ياللي احبك موت من إخراج وليد ناصيف، والأغنية من كلمات فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع Advertisements زيد عادل. زيد عادل. يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان شكرا، وهي من كلمات ساجي، وألحان أحمد الهرمي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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