نشر الملحن والفنان محمد رحيم صورة أرشيفية تجمعه بالنجمة أصالة والمنتج الفني ومهندس الصوت هاني محروس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأعلن رحيم من خلاله عودته للتعاون مع
يذكر أن الملحن والفنان محمد رحيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الخميس حبوب، وهي من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع محمد رحيم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة أرشيفية .. محمد رحيم يعلن عن تعاونه مع أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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