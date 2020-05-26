بصورة أرشيفية .. محمد رحيم يعلن عن تعاونه مع أصالة

نشر الملحن والفنان محمد رحيم صورة أرشيفية تجمعه بالنجمة أصالة والمنتج الفني ومهندس الصوت هاني محروس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعلن رحيم من خلاله عودته للتعاون مع

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أصالة، قائلًا: عوده بقوه بعد 60 دقيقه حياه ومنازل وحبه ظروف مع الفنانه والانسانه اللى بعشقها وبعشق روحها وفنها في عمل جديد ان شاء الله وبجد كلنا طايرين باللى حصل اصاله روح بتغني من السما وان شاء الله بنوعدكوا بمفآجأه كبيره كميه الفن اللى طلع منك كان مرعب أصالة .. مع صديقي المنتج الفني ومهندس الصوت العبقري هانس محروس .. صوره ارشيفيه قبل الكورونا بفتره بسيطه.

يذكر أن الملحن والفنان محمد رحيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الخميس حبوب، وهي من كلمات باسم عادل، وألحان وتوزيع محمد رحيم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.