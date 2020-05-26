فيديو .. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان شوكلاته سايحه جوه كيك

طرح الفنانان حسن شاكوش وعمر كمال أحدث أغنيتهما، والتي تحمل اسم "شوكلاته سايحه جوه كيك"، وجاء ذلك عبر قناة حسن شاكوش الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية شوكلاته سايحه جوه كيك من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو. مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو. Advertisements يذكر أن الفنانان حسن شاكوش وعمر كمال طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان عود البنات عالى، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 131 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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