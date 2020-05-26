بصورة فاضحة .. عمر الشريف جونيور يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك

هنأ عمر الشريف جونيور، جمهوره بعيد الفطر المبارك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر عمر الشريف جونيور صورة صادمة، حيث ظهر فيها مؤخرته،
يذكر أن عمر الشريف جونيور هو حفيد النجم العالمي المصري عمر الشريف، وحفيد أيضًا النجمة الكبيرة فاتن حمامة، وعاش عمر جونيور معظم عمره خارج مصر، وتخرج من كلية لندن للاقتصاد، جامعة كوينز، كما عمل كعارض أزياء، ومن ثم أعلن عن مثاليته الجنسية.
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