محمد صلاح ضمن قائمة أغنى الرياضيين في العالم.. فكم يبلغ دخله السنوي؟

وحافظ الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي على مكانه ضمن قائمة الرياضيين الأغنى والأعلى دخلا في العالم في الوقت الراهن.

ووفق المجلة العالمية المتخصصة في رصد ومتابعة أجور المشاهير والمؤسسات التجارية الكبرى، فإن مهاجم ليفربول محمد صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، يتواجده في المركز الـ98، بعدما أنعش ثروته بأكثر من 25 مليون دولار في الفترة بين يونيو / حزيران الماضي وحتى الآن، بواقع 16.1 مليون من راتبه السنوي، بجانب تسعة ملايين من الإعلانات التجارية الأخيرة، كثاني أغنى رياضي إفريقي بعد الكاميروني جويل إمبيد لاعب نادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لكرة السلة.

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وجمع صلاح ما يزيد عن 32 مليون دولار العام الماضي، بحصوله على 25.6 مليون كراتب سنوي، بجانب 6.5 ملايين من الإعلانات.

أما الصدارة فحافظ عليها برغوث برشلونة ليونيل ميسي من جديد، بوصول أجره لـ127 مليون من نفس العملة.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا، براتب وأرباح سنوية تُقدر بنحو 109 ملايين دولار، وتبعه في المركز الثالث أغلى لاعب في التاريخ نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان، بأجر يصل لـ105 ملايين.

يشار إلى أن أرباح صلاح ارتفعت بفضل توسع نشاطه مع العديد من الشركات، منها على سبيل المثال، “أديداس”، “بيبسي”، “أوبو”، “فودافون”، “دي اتش إل”، وغيرها من المؤسسات التي لا تتهافت إلا على فئة معينة من النجوم والمشاهير الذين يحظون بشعبية واسعة.