النساء يستعملن المكياج لرسم شفاه وهمية على أنفهم في تحدي tinyfacechallenge

وقد أصبح تحدّي tinyfacechallenge شعبياً على Instagram و TikTok، حيث نرى النساء يرسمن شكل زوج صغير من الشفاه عند نهاية أنفهن.

وقد بدأت الصيحة لأول مرة من قبل أخصائية التجميل البريطانية آنا لينغس-زافروس قبل عدة سنوات، وقد عادت إلى الظهور بفضل الكوميدية جيمي فرنش، التي حاولت تقليدها بينما كانت تشعر بالملل في المنزل أثناء الحجر الصحي في ناشفيل.

Advertisements

بعد مشاركة الفيديو الخاص بها، كتبت جيمي: “حسنا أنا في المنزل وأنا أشعر بالملل! في الواقع أول من قام بهذه الخدعة التنكرية على وسائل التواصل الاجتماعية كانت آنا لينغس في عام 2014 عندما تحوّلت إلى يودا ثم مرة أخرى في عام 2017 عندما حولت نفسها إلى تشاكي!’.

وقد مزحت بعض النساء انّ هذه الخدعة سوف تكون مثالية عند ارتداء قناع الوجه لتغطي الفم.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع Dailymail