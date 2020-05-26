نجل محمد عبده يصدم محبيه: والدي يعاني من مرض الاكتئاب!

شارك نجل الفنان السعودي محمد عبده متابعيه وأصدقائه ومحبي والده النجم الكبير بتغريدة كشف من خلالها عن أن هذه الفترة الأصعب التي يمر بها والده وانه يعاني من حالة إكتئاب وأنه يترجي من جمهوره أن يقوموا بإرسال العديد من الرسائل المفرحة له خلال حفله الغنائي الذي سيحييه اليوم عن طريق البث المباشر لمنصة شاهد، والتي سيقدم من خلالها مجموعة كبيرة من أغانية المميزة التي يطلبها منه جمهوره ومحبيه في كافة حفلاته الغنائية التي يحييها طوال السنوات الماضية .

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وغرد نجل محمد عبده وقال "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف، عشان كدا بكرة ع اللايف أرسلو رسايل تفرحه"، وتفاعل معه الكثيرين الذين أكدوا أنهم سيدعموا النجم الكبير في حفله اليوم وسيكثفوا عدد المشاهدات وسيدعوا كافة أصدقائهم في كافة دول العالم لمتابعة الحفل حتي يحقق رقما كبيرا في المشاهدات .

جدير بالذكر أن الفنان محمد عبده عانى من عدة أزامات خلال الفترة الماضية بعد رحيل شقيقه وعاش في مرحلة زن أستمرت لفترة طويلة بجانب أن عاني من أحد الوعكات الصحية ولكنه سرعان ما أستعاد عافيته مجددا .

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