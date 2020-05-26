عمر العبداللات: "على راسي الأردن والأردنية"

عبر الفنانين الأردنيين عن إنتمائهم للأردن في عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الرابع والسبعين الذي يصادف اليوم الاثنين، اذ اجتمعوا مرددين عبارات المحبة للوطن وقائده، ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال الوطنية التي حرص الفنان عمر العبداللات أن يتزامن إطلاقه مع ذكرى إستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الرابع والسبعين، وشارك في الغناء كل من الفنانين "عمر العبداللات، بشار السرحان ، يحيى صويص، حسام ووسام اللوزي"، والذين رددوا في مقدمتها:

على راسي الأردن والأردنية

ربع الكرامة وربع الحمية

سيدنا يا سيدنا .. الله يسعد سيدنا

ويسعد الأردن والأردنية..

ومن المقرر عرض وبث الأغنية إعتباراً من صباح الغد بالتزامن مع إحتفلات المملكة بعيد الإستقلال الرابع والسبعين على مختلف أثير الاذاعات الاردنية، وعبر شاشات الفضائيات الأردنية، حيث تم تصوير العمل بإسلوب الفيديو كليب، ويذكر أن هذا العمل من إنتاج الفنان عمر العبداللات

الفنانون المشاركين في الأغنية ، عبروا عن سعادتهم للغناء في هذا العمل ذاكرين أن هذا العمل أصدق وأوفى تعبيراً عن الحب والولاء للأردن وقيادته الحكيمة، مقدمين هذا العمل كهدية بسيطة للوطن بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الاعلامي للفنان عمر العبد اللات.



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