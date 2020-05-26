هاني شاكر :"ماجد المهندس سرق مني لقب "امير الغناء العربي" ولن أسكت !

أعلن الفنان هاني شاكر أنه يرفض جموع الجماهير المصريه والعربيه برومو حفل الفنان ماجد المهندس الذى عرض على موقع شاهد اون لاين والذى تم تقديمه بلقب مسروق امير الغناء العربى ماجد المهندس وهو اللقب الذى حاز عليه الفنان المصرى الكبير هانى شاكر واطلقه عليه الجماهير المصريه والعربيه على مدار عقود طويله مضت
واكد.الكاتب و الناقد الفنى طارق مرتضى لمتحدث الرسمي باسم النقابة ازدراءه لما حدث فى الحفل واعتباره قرصنه على قيمه مصريه كبيره بحجم الفنان هانى شاكر الذى حفر مكانه كبيره فى قلوب الشعب المصرى والعربى حسب البيان الصحفي الذي أصدره شاكر.
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وقال طارق مرتضى انه يتعجب من افعال بعض المؤسسات فى الدول العربيه الشقيقه العامله فى مجال الفن والتى تحاول التعدى وهدم اى قيمه مصريه بافعال الصغار
فنجدهم يفتحون الابواب امام من اطلقوا على انفسهم مطربى المهرجانات بزعم انه نوع من انواع الفن وفى الوقت ذاته نجد نفس المؤسسات تتعدى على القيم الفنيه الكبيره مثل امير الغناء العربى الفنان هانى شاكر ومحاوله سلبه لقب لم تتوجه به مؤسسه او حكومه بل اطلقه عليه جموع الشعوب العربيه من مختلف الاعمار اطفال وشباب وكبار
وفى النهايه قال مرتضى كنا ننتظر رفض ماجد المهندس لهذا الهراء وهذا السطو على تاريخ فنان كبير مثل امير الغناء العربى هانى شاكر
واختتم مرتضى حديثه ان هناك كوكب الشرق واحده هى ام كلثوم وهناك عندليب اسمر واحد هو عبد الحليم حافظ وهناك امير الغناء العربى واحد هو هانى شاكر.
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