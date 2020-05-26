وفاة إعلامية مصرية إثر حادث سير أليم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 09:57 مساءً - أعلن الإعلامي ” مصطفى النادي ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة المذيعة المصرية بقناة البغدادية ” شيرين جمال ” إثر حادث سير أليم . فكتب في منشوره ناعيا وفاتها قائلا : ” الزميلة والصديقة صاحبه القلب الطيب شيرين جمال في ذمة الله .. لله ما أعطي ولله ما أخذ وكل شيئ عنده بمقدار ” . وتابع : ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون .. ربنا يرحمك يا شيرين ويغفرلك ويرزقك الفردوس الأعلي ” . Advertisements وتأتي وفاة الإعلامية المصرية بعد وفاة والدتها بشهرين فقط حيث دخلت في حالة من الحزن والاكتئاب لهذا الأمر .

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