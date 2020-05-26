أفضل 7 أفلام على "نتفليكس" هذا العام

تواصل شبكة "نتفليكس" جهودها المستمرة لتصبح منصة البث الإلكتروني الأولى عالميًا؛ بطرح أفلام وعروض مميزة ومتنوعة تنال إعجاب مستخدميها باختلاف أذواقهم.

ويستعرض موقع "ديجيتال سباي" الأمريكي في التقرير التالي أفضل الأفلام التي تطرحها "نتفليكس" خلال العام الجاري.

1- Intuition (حدس)





يطرح الفيلم 28 مايو/أيار المقبل، وهو من بطولة لويزيانا لوبيلاتو وخواكين أليخاندرو.

يتناول قصة شرطية مبتدئة ومحقق شرطة يحققان في جريمة قتل شابة في الـ19 من عمرها، حيث المشتبه الرئيسي صديقتها المفضلة.

2- Choked: Paisa Bolta Hai (اختناق)





يصدر الفيلم الهندي في 5 يونيو/حزيران، وهو من بطولة سايامي خير وروشان ماثيو.

يتناول قصة محاسب بنكي يجد أموالاً تتدفق من حوض المطبخ الخاص به، على خلفية الأوراق النقدية الشيطانية في الهند عام 2016.

3- The Last Days of American Crime (آخر أيام الجريمة الأمريكية)





من المقرر طرح الفيلم في 5 يونيو/حزيران، وهو من بطولة إدجار راميرز ومايكل بيت.

Advertisements

يدور حول خطط الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار إشارة خاصة لوقف الأعمال غير الشرعية والإرهابية، على خلفية محاولاتها ردع الإرهاب، وفي هذه الأثناء يقرر مجرم يدعى جراهام التحالف مع رجل عصابة شهير يدعى كيفن ومخترق إلكتروني يدعى شيلبي للقيام بأضخم عملية سرقة في تاريخ الجريمة قبل إطلاق الإشارة.

4- Da 5 Bloods





يصدر الفيلم في 12 يونيو/حزيران، وهو من بطولة شادويك بوسمان وباول والتر وإخراج سبايك لي.

فيلم حربي أمريكي يدور حول عودة 4 جنود أمريكيين من أصول أفريقية إلى فيتنام للبحث عن جثة قائدهم مع وعد باكتشاف كنز مدفون.

5- Nobody Knows I'm Here (لا أحد يعلم أنني هنا)





من المقرر طرح الفيلم في 24 يونيو/حزيران، وهو من بطولة خورخي جارسيا ولويس جينكو.

يتناول حياة ميمو جاريدو، الذي تحول من واحد من أشهر الموسيقيين اللاتينيين إلى منبوذ يعيش في عزلة في مدينة تشيلي، ولكن بظهور مارتا يقرر مواجهة الحادث الغريب الذي تسبب في تدمير مهنته.

6- The Paramedic (ذا باراميدك)





يطرح الفيلم في 1 يوليو/تموز، وهو من بطولة سيلسو بوجالو، ويتناول قصة مسعف طوارئ عانى من حادثة بشعة أدت إلى انهيار حياته، وتركته يعاني من شكل قاتل بزوجته، تسبب في تحويل حياتها إلى جحيم.

7- The Old Guard (الحارس القديم)





من المقرر طرحه في 10 يوليو/تموز، وهو من بطولة تشارليز ثيرون، ويدور حول مجموعة من المرتزقة يملكون قدرة خارقة على الخلود منذ قرون، وبقيادة محارب مغوار يدعى أندي استمروا في حماية الجنس البشري إلى أن ينكشف سرهم وينقلب الأمر إلى معركة بقاء.