أندريا بوتشيلي أصيب بكورونا … وهذه حالته الصحية

أعلن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، اليوم الثلاثاء، أنه أصيب بفيروس كورونا لكنه حالياً في طور الشفاء، واصفاً هذه التجربة بأنها “كابوس”

“بوتشيلي” الذي ساهم في رفع معنويات الإيطاليين في أوج فترة الوباء، عبر غنائه وحيداً داخل كاتدرائية خاوية في مدينة ميلانو بمناسبة عيد القيامة الشهر الماضي، قال للصحافة في أحد مستشفيات بيزا التي زارها مع زوجته للتبرع بالبلازما للبحوث من أجل إيجاد علاج لمرض كورونا بحسب “فرانس برس”: “كانت تلك مأساة، عائلتي برمتها أصيبت بالفيروس. لقد عانينا جميعاً من ارتفاع حرارة الجسم لكن ليس بدرجة كبيرة لحسن الحظ، مع سعال وعطاس”.