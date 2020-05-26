الارشيف / فن ومشاهير

بلقيس نحو العالمية الى جانب جيسيكا شاستين

0 نشر
Patricia 0 تبليغ

Advertisements

May 26, 2020

عبّرت النجمة الاماراتية بلقيس عن سعادتها الكبيرة بعد اختيارها الوجه العربي الوحيد ضمن كوكبة من النساء الاستثنائيات في العالم للمشاركة في الحملة العالمية لمجوهرات بياجيه الآن في امريكا، بريطانيا، الصين، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، استراليا، تايوان، اسبانيا، إيطاليا، الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم.

وأكدت بلقيس أنها فخورة بتمثيل العرب بهذه الحملة العالمية، واعدة الجمهور بأن القادم أجمل.

Advertisements

ومن بين النساء اللواتي شاركن في الحملة الى جانب بلقيس فتحي، جيسيكا شاستين، كونستانس وو، أوليفيا باليرمو، سينثيا اريفو، أريان فيليبس وكارينه مارتن، شيفا سافي، تشن مان، كونغ هيو جين.

نذكر أن بلقيس الجمهور كانت قد اطلقت في أبريل الفائت أغنية “أرجوك” برؤية وتوزيع جديدين، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس. الأغنية هادئة، سعت بلقيس الى ادخال البيانو والجيتار اليها وقدمتها للجمهور بقالب جديد لافت.

وفي زمن ، أكدت بلقيس في مقابلة مع مايا دياب أنها لم تتمكن من رؤية والدتها بفعل التزامها بالحجر المنزلي، خاصة ان والدتها موجودة في الامارات وهي تعيش في “جدة” مع زوجها وطفلها.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس نحو العالمية الى جانب جيسيكا شاستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا