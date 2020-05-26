بالصور- نجمة “لايف ستايلز ستوديوز” تودّع العزوبية

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May 26, 2020
قبل ساعات، فاجأت الفنانة والممثلة التونسية مروى عيسى المتابعين عبر حسابها على موقع انستغرام باعلان خطوبتها دون الكشف عن هوية العريس.
ونشرت مروى مجموعة صور من أجواء الاحتفال حيث قامت باستعراض خاتم الخطوبة الماسي.
من جهة أخرى، كانت مروى عيسى قد وضعت صوتها، في شباط الفائت، على أغنية جديدة من الحان محمد عبية وموسيقى احمد عبد السلام ومن انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثانٍ بينهما وذلك في استديو ناصر الأسعد.
وكانت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أصدرت فيديو كليب “سعادتك” للفنانة مروى عيسى، في 21 نوفمبر 2019. وقد حقق الكليب نجاحاً مبهراً في وقت قصير، حيث أكد رجل الاعمال وصاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز فهد الزاهد في اتصال سابق معنا أن الشركة قامت بحملة ترويجية كبيرة وقوية كما تفعل مع كل الفنانين المنضويين تحت لوائها. وتابع “الزاهد” أن عدد المشاهدات الكبير على كليب “سعادتك” يعود لقبول كبير جداً من قبل المشاهد العربي الذي تداول العمل على شكل واسع ومشاركته بكثافة مع اصدقائه على كافة المنصات الاجتماعية وهذا ما يسبب الانتشار القوي والحقيقي لأي عمل فني.
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