شكرا لقرائتكم خبر عن كليب Rain On Me يتخطى 50 مليون مشاهدة على "يوتيوب" فى 4 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية ليدي جاجا بتحقيق النجاحات، حيث تعمل النجمة الشهيرة بكل اجتهاد لكي تقدم أعمالا غنائية مميزة تجعها دائما واحدة من أهم و أبرز النجوم على الساحة، واستطاعت جاجا البالغة من العمر (34 عامًا) أن تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الأخير "Rain On Me" الذي قدمته مع النجمة العالمية إريانا جراند.

استطاع كليب "Rain On Me" أن يحقق نسبة مشاهدة ضخمة علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" وصلت إلى 50 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط، وهي نسبة مشاهدة عالية في فترة قصيرة.

ولم يعلم البعض أن أغنية "Rain On Me" هي واحدة من أغنيات البوم ليدى جاجا الجديد "Chromatica" والمقرر إطلاقه فى 29 مايو الجارى.

كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah