تعرف على شروط إعادة افتتاح العمل بدور السينما بدبي

الثلاثاء 26 مايو 2020

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي شروط إعادة افتتاح العمل بدور السينما اعتباراً من الأربعاء، تزامناً مع انتهاء عيد الفطر.



وحددت الدائرة عدداً من التدابير والقواعد المفروضة على دور السينما الداخلية والخارجية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها إجراء فحص لدرجة حرارة الزوار عند المداخل، والارتداء الإجباري للكمامات طوال توقيت الفيلم، مع تخصيص مناطق عزل إلزامية للزوار.

وأكدت الدائرة أهمية عمل تعقيم مكثف بشكل يومي لجميع قاعات السينما والأماكن العامة بعد ساعات العمل، وضمان توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة، والتأكد من توفر منظفات مخصصة في دورات المياه، وكذلك منع توفير البطانيات في القاعات مع عدم وجود كراسي التدليك في محيط السينما.

وشددت على إلزامية تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع غرف العرض عن طريق تطبيق مقاييس التباعد الأفقي والرأسي، والسماح بتقديم المأكولات والمشروبات، لكن بشرط أن تكون في عبوات ذات الاستخدام الواحد، وتقديم الطعام بكميات أقل، بحيث تكفي للاستهلاك الفردي لتجنب المشاركة.

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وتتضمن إجراءات الصحة والنظافة الخاصة بدور السينما فحص طاقم العمل الإلزامي لجميع الموظفين بمن في ذلك عمال النظافة، والارتداء الإجباري للأقنعة والقفازات لجميع الموظفين، وإلزامهم بالتباعد الاجتماعي داخل المنشأة.

وألزمت البروتوكولات دور السينما بالتواصل مع الجمهور لتعميم الإرشادات من خلال القنوات الرقمية ووسائل الإعلام، ووضع إعلانات عامة في مناطق واضحة الرؤية بما يشمل المداخل والأماكن العامة.

وتتضمن إرشادات دور السينما عرض أفلام ثنائية الأبعاد فقط مع منع الأفلام ثلاثية ورباعية الأبعاد، وعدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً والأفراد الذين يعانون مشاكل صحية، مع ضرورة تقليل تكرار العروض للسماح بوقت كافٍ للتعقيم الفعال.

ذلك إلى جانب فتح صف واحد على شبابيك بيع التذاكر وتلك المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي، وإغلاق الشاشات الإلكترونية لعرض الأفلام ومنافذ بيع التذاكر التي تعمل باللمس.

وتشجيع العملاء على القيام بالحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت لتجنب احتمالية التلامس، ولكن يسمح بالدفع النقدي، وكذلك منع توزيع كتيبات ترويجية حول الأفلام على العملاء.