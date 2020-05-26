القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 718. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات الجديدة تعود لثلاثة من سائقي الشاحنات "أردنيين"، و4 حالات مخالطين لحالات إيجابية أُعلن عنها سابقاً. كما أكدت شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 451.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 718 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.