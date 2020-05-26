إليسا تقلب المواجع بـ"قهوة الماضي".. وهكذا تفاعل معها النجوم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة للنجمة اللبنانية إليسا بعنوان "قهوة الماضي" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي من ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل الجمهور ومحبو النجمة إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنيتها الجديدة، مشيرين إلى أنها أرجعت ذكريات جميلة مضت، ولحظات مؤثرة فقدت، وقلبت المواجع وفق وصفهم، وسط إشادات واسعة بذوق اختيارها ومفاجأتها لهم.

وتفاعلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع أغنية قهوة الماضي، قائلة: "ألف مبروك الأغنية الجديدة .. رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل ... كانت أحلى أيام وشو طيبة كانت هل قهوة من أيديه ... عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة ... ‎قهوة الماضي".

‏‎وعلّق الفنان اللبناني جو رعد، قائلاً: "قهوة الماضي كتير حلوة بتشبه أغاني ‎اليسا القديمة اللي فيها إحساس الحب والذكريات بحبك ‎اليسا".

وقال المخرج اللبناني ناصر فقيه: "‏شو عم تعملي فينا يا إليسا؟ بأربع دقايق رجّعتيني لبيت اهلي، شمّيت ريحة إمّي وبيّي يلّي ما بقى قادر اشرب قهوة معن... بأربع دقايق رجعتيني لحضن حبيبتي وبلكون بيتها وليلها الصافي وفنجان القهوة يلّي كانت تشاركنا احلامنا.. أغنية رائعة الوس ‎قهوة الماضي".

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وعلق أحد المتابعين قائلاً: "صاحبة الإحساس والذكاء فى الاختيار ولا مرة خذلتينى كل مرة بتكوني على قدر المسئوليه وكل مره بتبهرينا بإحساسك.. مبروك يا حبيبتى ‎قهوة الماضي.. وشكرا إنك فى حياتنا وشكرا على الراحة النفسية اللى بتقديمها لينا".

وقال آخر: "‏اشتقنا نسمع أغنية ترجعنا للحظات رومانسية افتقدناها بهالفترة قهوة الماضي هي بالظبط ‎إليسا اللي منعشق فنها"، وقال آخر: "إليسا أعجوبة الإحساس اللي ابدا ما تخذلك باختياراتها وذكائها في اختيار الكلمة واللحن اللي تتسلل للقلب قبل الأذن".

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "هنغني كمان وكمان" على طريقة الفيديو كليب من الحجر المنزلي وظهرت في الكليب النجمة هيفاء وهبي من منزلها أيضاً، وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة، وهي من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن أغنية "قهوة الماضي" للنجمة إليسا تعتبر من كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات "إليسا" كانت ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي طرحته عام ٢٠١٨ وضم 16 أغنية، من بينها "مريضة اهتمام"، و"كرهني"، و"مفيش أسباب"، "وأنا وحيدة"، وغيرها.