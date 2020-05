هكذا ترجمت نتفلكس "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" لعادل إمام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد إمام نجل الفنان عادل إمام عن ترجمة شبكة البث الرقمي الأمريكية "نتفلكس" الحرفية لمثل مصري شعبي ردده والده في المسرحية هو: "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا".

وترجمت "نيتفلكس" المثل الشعبي "when the pumpkin ripened it called the cucumber beans" (عندما ينضج اليقطين يطلق عليه حبوب الخيار)، ليعلق محمد إمام على الترجمة برموز تعبيرية ضاحكة.

وكانت "نيتفلكس" أعلنت عن عرضها لمشتركيها مجموعة من المسرحيات الكوميدية الشهيرة خلال فترة إجازة عيد الفطر، منها "مدرسة المشاغبين" و"سك على بناتك" و"العيال كبرت" و"شاهد ماشفش حاجة".

وشهدت مسرحية "مدرسة المشاغبين" على انطلاق نجومية أبطالها خلال سبعينيات القرن الماضي، وهم عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار، وهي من إخراج جلال الشرقاوي.

كما فاجأ محمد إمام الجمهور بهدية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. حيث نشر عبر صورة له هنأ فيها متابعيه بعيد الفطر، وكشف أن فيلمه "لص بغداد" أصبح متاحا على إحدى المنصات الرقمية ويستطيع متابعوه مشاهدة أعماله في جميع الأوقات.

وفيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن عادل إمام كان قد احتفل بعيد ميلاده، الثمانين، قبل أيام قليلة معربا عن سعادته بإحياء المصريين لهذه المناسبة.

وقال عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية: "فرحان جدًا باحتفال المصريين وبشكر جمهوري، والفن من القيم والموروثات العظيمة".

وكان الفنان الكبير نشر صورة عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" يحتفل من خلالها بعيد ميلاده، منوها إلى المناسبة وكتب: "مش أنا عيد ميلادي النهاردة".

والصورة التي نشرها الزعيم من فيلم "السفارة في العمارة" الذي أنتج عام 2005، وتصوره في مشهد كوميدي على متن طائرة بينما كان يتبادل حوارا مع مضيفة حسناء محاولا إقناعها أن "اليوم عيد ميلادي".

يشار إلى أن مسيرة عادل إمام الفنية امتدت لأكثر من 56 عاما، منذ ظهوره في عمل مسرحي شهير بعنوان "أنا وهو وهي" مع الراحل فؤاد المهندس وشويكار عام 1964.