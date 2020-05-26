هند القحطاني برقصة جريئة وبطن مكشوف: طحت في غرام الأغنية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا برقصة جديدة لها بثّتها عبر حسابها على سناب شات، الأمر الذي أثار غضب الجمهور ضدها كونها لم تعتبر من هجوم الجمهور عليها بسبب رقصاتها السابقة.

وأظهر المقطع هند القحطاني وهي تتراقص على نغمات أغنية "أحبك كثر ما قالو"، والتي أطلقها المغني اليمني فؤاد عبدالواحد فبراير الماضي.

وجاء في تعليق هند القحطاني على تفاعلها مع الأغنية وهي ترقص قائلة: "طحت في غرام الأغنية"، موضحة أن ابنها "معتز" كان يشاهدها وظل يضحك عليها.

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وبدأ ضد هند القحطاني هجوم كبير حيث اتهمها البعض بأنها تعمدت الرقص بتلك الطريقة وإظهار بطنها.

ومما جاء في تعليقات المتابعين على المقطع: "مسكين ولدها الي طولها ما يدري وين يودي وجهه"، وأضاف آخر: "أنا بحسها قاعدة بترفع إيديها عشان البلوزة ترفع أكثر، خليني أحكيلك إنو إنتي متل التفاحة كل ما كشفتي حالك أكثر بتخربي أكثر لا تعملي متل اللي أغروها إنها كل ما تشلح تنجح لانو أخرتك بلوك صغيرة أو نضرة سيئة من أولادك واللي حواليكي".

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وكتب آخرون: "رقص الديره باقي يمشي في عروقها"، و"هي تتقصد حتى تربد تصير ترند والكل بس يحجي بيها وثانيا هي تعاند لليسبون بيها"، و"عمايل الكبت اللي فيها، بجد اشفق عليها، لان واضح حركاتها استفزاز لأشخاص معينين مو لعيونكم ترقص".

وكانت قد أبدت هند القحطاني، غضبها من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعرض ابنها "معاذ" للتنمر موضحة أنها ترفض تمامًا ما حدث مع أبنائها من تنمر وخاصة ابنها مطالبة متابعيها بوقف التنمر الذي يقع على أبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "علقتوا على معاذ ولدي حبيبي أسألكم بالله إلا عيالي .. إلا عيالي، ومن حسن الحظ إن عيالي ما يدخلون موقع تويتر.. صراحة أنا ممتنة جدًا للخالق إنو عيالي ما يشوفون تعليقاتكم".

وتابعت هند قائلة: "ياناس حرام أنا طقطقوا عليا اجلدوني قطعوني عادي متعودة عليكم وأسامحكم بس إلا أولادي كلهم بلا استثناء"، مختتمًة بالقول: "خلاص يا عالم حتى لبسه البراند مشهور أشهر من النار على العلم".

واتضح من حديث هند القحطاني أن القصة تعود إلى ارتداء ابنها "معاذ" لأحد الملابس الماركة وكانت غير لائقة عليه ما جعله عرضة للتنمر ضده من جانب متابعي هند القحطاني، حيث خصت هند ابنها في حديثها عبر الفيديو.

واتهم الجمهور هند القحطاني بأنه السبب وراء ما يتعرض له أبناؤها من تنمر ضدهم لأنها دائما تشارك الجمهور في كل شيء يخصها معتبرين ما يحدث من تنمر ضريبة للشهرة التي اختارتها طريقًا لها وتطرق البعض إلى الحديث عن أن السبب وراء هذا آراؤها التي لا تعجب البعض حيال بعض القضايا وهو ما يجعل البعض متربصًا بها.