شكرا لقرائتكم خبر عن مقالب العيد مع نجوم زمان ..علقة لوحش الشاشة ومغص لمحمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا ذكريات ومواقف لا ينساها مع الأعياد والمناسبات، وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من الذكريات والأحداث التى حدثت لهم فى العيد والتى حكاها عدد منهم لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى عيد الفطر عام 1956 .

وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة فريد شوقى الذى تحدث عن موقف حدث له وهو فى مستهل حياته الفنية عام 1946 وحينها تعرف على فنانة من الكومبارس ونشأت بينهما علاقة صداقة ، وعندما جاء العيد اصطحبها بسيارته المتواضعة إلى أحد الضواحى.

وقال ملك الترسو للكواكب أنه بينما يجلس مع زميلته فى السيارة فوجئ بشاب مفتول العضلات يفتح باب السيارة وينهال سباً على فريد شوقى وزميلته، وهجم عليه وجذبه من ملابسه وطرحه أرضا وانهال عليه ضرباً ، وبعد أن تدخل المارة لإنقاذ وحش الشاشة من العلقة الساخنة اكتشف أن الشاب هو زوج زميلته وكان يراقبها وقضى ملك الترسو باقى أيام العيد يعالج آثار العلقة الساخنة على وجهه وجسده.

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أما الفنان محمد فوزى فذكر أحد الموقف التى تعرض لها فى العيد ببداية حياته الفنية وظل يتذكرها دائماً، حيث دعى فى أحد الأعياد لإحياء حفل زفاف بإحدى قرى الصعيد، وعندما وصل مع فرقته استقبله العريس بحفاوة وقد لهم الكعك والغريبة كنوع من التحية وأقسم العريس أن يتناول فوزى كل ما وضعه له فى الطبق ، وأراد فوزى أن يعتذر فلمح الغضب فى عيون العريس وأهله، وشعر أنهم اعتبروا رفضه إهانة لهم.

خشى فوزى أن يتصاعد غضب الأسرة ويحدث مالا يحمد عقباه ، فأقبل على طبق الكعك والغريبة ليأكل كل مافيه محاولاً إرضاء العريس وأهله ، فأصيب بمغص ولم يقو على الغناء واضطر لرد العربون وعاد مع فرقته بينما استعانت أسرة العريس بمطرب أخر لإحياء الحفل.