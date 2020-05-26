شكرا لقرائتكم خبر عن انجى وجدان تسخر من الترجمة لفيلم "سمير وشهير وبهير".. وشيكو: بوظولى الأفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت الفنانة إنجي وجدان من ترجمة شركة نتفليكس لبعض الأفلام المصرية، حيث نشرت صورة لترجمة أحد مشاهد فيلم "سمير وشهير وبهير"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، يجمعها بالفنان شيكو، والذى علق قائلا :"بوظولى الأفيه".



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شيكو

وتحضر الفنانة انجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

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يشار إلى إن مسلسل "طلعت روحي" حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.

ومن ناحية أخرى أعلنت Netflix انها ستبدأ في سؤال العملاء الذين لم يستخدموا منصتها في العام الماضي عما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ باشتراكاتهم أم لا وإذا لم يستجب العميل ، فسيقوم Netflix بإلغاء الاشتراك تلقائيًا، وبحسب ما نشره موقع variety فإن هذه الخطوة غير عادية للغاية بين الشركات التي تفرض اشتراكًا سنويًا، وتظهر قدرًا من الثقة في عرض قيمة Netflix للعملاء، وهو ما قد يساعد Netflix في الوقوف لمواجهة المنافسين الجدد مثل Disney + و NBCUniversal's Peacock (الذي يحتوي على طبقة مجانية مدعومة بالإعلان) و HBO Max القادم من WarnerMedia.