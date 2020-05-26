هكذا تعاونت مايلى سايروس مع صديقها كودى سيمبسون فى كليبه الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان البعض يتوقع أن النجمة العالمية مايلي سايروس ستدعم صديقها النجم كودي سيمبسون بتقديم دويتو غنائي معه يدعمه كمغني، لكن في الحقيقة أن مايلي البالغة من العمر (27 سنة) لديها حسابات اخرى فقررت أن تدعمه علي طريقتها الخاصة.
قامت النجمة العالمية مايلي سايروس بإخراج الكليب الأخير لكودي سيمبسون والذي يحمل اسم "Captain's Dance With The Devil" والذي اطلقه كودي منذ عدة أيام علي قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، لكن في الحقيقة العمل لم يحقق النجاح المتوقع، فوصلت نسبة مشاهدته إلى 60 الف مشاهدة فقط بعد 4 أيام من إطلاقه، وهي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع كليبات نجوم الغناء بالعالم .
و أشار موقع "بيلبورد" أن الكليب تم تصويره في المنزل حيث يتواجد كودي سيمبسون بسبب الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19".
كلمات الأغنية :
This young sailor's gonna drown
This old ship is sinking down
And his chip's all black and blue
And he's murdered all his crew
This young sailor's going to drown
This young man is goin' to die
Cursed as soon as he saw the sky
And the clouds are black as Hell
And as far as we can tell
This young man is goin' to die
He's off to do the Devil's dance
Waitin' deep in hand with the man
He's off to do the Devil's deed
And he'll never see the shoreline again
And he'll never see the shoreline again
The youngest captain the world's ever seen
Striking a lightning boat dream
Only seventeen, living far beyond his means
The youngest captain the world's ever seen
He's off to do the Devil's work
But to him it's a favor for a friend
He's off to learn the Devil's craft
But to him it's the only freedom for a man
Death is the only freedom for a man
Death is the only freedom for a man
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