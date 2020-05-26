شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينضم لرمضان 2021 مع المخرج أحمد نادر جلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى المنتجة التحضيرات والاستعدادات لدراما رمضان 2021 مبكراً، حيث أعلنت مؤخراً عن عدة أعمال تشارك في الموسم الرمضاني المقبل، وعلى رأسهم مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، كما أعلنت عن مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز، وتشاركه البطولة النجمة هند صبرى، من تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، كما أعلنت عن مسلسل الأختيار 2.

وفى السياق ذاته، انضم النجم كريم عبد العزيز لقائمة نجوم دراما رمضان المقبل، حيث يستعد لمشروع درامى مع المخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، حيث يعود كريم بهذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات.

يشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز، ينتظر استئناف تصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، تـأليف أحمد مارد، إخراج مروان حامد، كيرة والجن" يشارك في بطولته كل من الفنانة هند صبرى وسيد رجب بجانب عز وكريم، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة يجسده "كريم عبد العزيز"، وعبدالقادر الجن ويجسده أحمد عز ليشتركا في النضال ضد المحتل الانجليزي.

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الفيلم يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجاً ونجوماً وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.