يارا تعلق على مباراة بايرن ودورتموند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعلن بها مشاهدتها لمباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني.
وكتبت: "يا شباب وصبايا، تحيّة طيّبة وبَعد، أُعلِن رسميّاً بأنّني سَوف أُتابع مباراة الكلاسيكو دورتموند بايرن، اشتقنا والله، ومباراة حلوة".
وتتابع الفنانة يارا الدوري الأسباني بانتظام ولا تفوت أي مباراة لفريق برشلونة، وتحرص على حضور المباريات في الكامب نو باستمرار.
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