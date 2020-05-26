هنا الزاهد بصحبة كريم فهمي: "مراد السويفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر : نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة تجمعها مع شقيق زوجها الفنان كريم فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. وعلقت "هنا": "مراد السويفي"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة. مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

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